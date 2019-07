Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 64-jähriger Motorroller-Fahrer aus Datteln auf der Löringhofstraße. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Recklinghausen wollte von der Zufahrt Oberwiese in die Löringhofstraße einbiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand 600 Euro Sachschaden.

