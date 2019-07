Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Männer geraten aneinander - ein schwer Verletzter

Recklinghausen (ots)

Ein 31-jähriger Mann, der in Kassel wohnt, ist am Mittwoch um 19.00 h bei einer Schlägerei schwer verletzt worden. Er war in einem Linienbus mit einem 19-Jährigen, der in Recklinghausen wohnt, in Streit geraten. Nachdem beide Männer ausgestiegen waren, eskalierte der Streit an der Springstraße. Der 31-Jährige holte eine Machete aus seinem Rucksack und steckte diese in den Hosenbund. Dann zog er sie wieder heraus. Der 19-Jährige konnte dem Mann die Machete wegreißen, ein 17-Jähriger brachte sie aus dem Gefahrenbereich. Dann schlugen sich die beiden Männer. Der 31-Jährige musste anschließend ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden. Gegen die beiden Kontrahenten wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

