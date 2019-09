Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkohol und Medikamente vertragen sich nicht

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Zu ihrem Leidwesen musste dies eine 62 Jahre alte Autofahrerin aus dem Raum Landau feststellen, die am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr im Ortskern von Edesheim auf ein langsamer fahrendes Fahrzeug auffuhr. Während der Verkehrsunfallaufnahme fiel den Beamten nicht nur Atemalkoholgeruch auf - bei genauerer Nachfrage gab die Dame an, zudem auch Beruhigungs- / Schlaf- / und Schmerzmittel eingenommen zu haben. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,7 Promille an. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

POK Weingärtner

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben

Tel. 06323 / 955-113, piedenkoben@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell