POL-PDLD: Illegale Entsorgung von Altreifen

Großfischlingen (ots)

Sieben Altreifen wurden durch einen bislang unbekannten Täter auf dem Feld zwischen Freimersheim und Kleinfischlingen / Gemarkung Großfischlingen, abgelegt. Hierzu sucht die Polizei Zeugen, die sich in der Tatzeit vom Donnerstagabend bis Freitagmorgen in diesem Bereich aufgehalten haben und hierzu sachdienliche Hinweise geben können. Eine solche Entsorgung von Abfällen im öffentlichen Raum stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz dar. Ein Umweltsünder kann dazu mit einem Bußgeld in vierstelliger Höhe belegt werden.

