POL-PDLD: Kurze Kontrolle - zu viele Geschwindigkeitsüberschreitungen...

... stellten Polizeibeamte der PI Edenkoben bei einer knapp 15 minütigen Laserkontrolle in der Luitpoltstraße in Edenkoben am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr fest. Bei erlaubten 30 km/h mussten 5 Verstöße geahndet werden. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 44 km/h. Wegen eines Folgeeinsatzes wurde die Kontrollstelle abgebrochen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sich selbst bei geringen Geschwindigkeitsüberschreitungen der Bremsweg um ein vielfaches verlängert und zu schweren Verkehrsunfällen führen kann.

