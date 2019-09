Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Unfallflucht den Führerschein entzogen

Edenkoben (ots)

Durch aufmerksame Passanten konnte am Freitagabend gegen 19:30 Uhr im Bereich der Staatsstraße in Edenkoben ein 23 Jahre alter PKW-Fahrer aus dem Raum SÜW beobachtet und gemeldet werden, welcher gerade beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug touchierte und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Dieser staunte nicht schlecht, als ihn die Polizisten in der Edenkobener Innenstadt feststellen konnten. Ergebnis: Ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro an beiden PKW und die Sicherstellung des Führerscheins des Beschuldigten. Dieser muss sich nun auf ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort einstellen. Ebenso wird im Laufe der nächsten Woche geprüft, ob er seinen Führerschein behalten darf.

