Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (497/2019) Motorrad in Göttingen gestohlen

Göttingen (ots)

Göttingen, Hannoversche Straße Sonntag, 01. September 2019, in der Zeit zwischen 05.45 Uhr und 07.30 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Am Sonntagmorgen (01.09.19) haben Unbekannte in der Hannoverschen Straße in Göttingen ein Motorrad gestohlen. Die zwei Jahre alte KTM 1290 Adventure S mit schweizer Kennzeichen (AG - für Kanton Aargau) in den Farben schwarz-orange stand auf einem Hotelparkplatz. Am Motorrad waren hinten rechts und links Hartschalenkoffer sowie ein Top-Case angebracht.

Der Wert des Motorrades beträgt etwa 22.000 Euro. Von den Dieben und dem Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115.

