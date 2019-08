Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (494/2019) An der Springstraße geparkter Audi beschädigt - Unfallverursacher unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Springstraße Nacht zu Sonntag, 25. August 2019

GÖTTINGEN (jk) - In der Nacht zu Sonntag (25.08.19) ist ein an der Göttinger Springstraße geparkter Audi von einem anderen Fahrzeug an der vorderen Stoßstange beschädigt worden. Der unbekannte Unfallfahrer ließ einen verursachten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zurück und flüchtete. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2215 entgegengenommen.

