Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (493/2019) Vermutlich 3.000 Euro Schaden bei Unfallflucht auf Klinikum-Parkplatz

Göttingen (ots)

Göttingen, Robert-Koch-Straße Dienstag, 27. August 2019, zwischen 07.45 und 15.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Uniklinikums an der Robert-Koch-Straße ist am Dienstag (27.08.19) an einem Opel Meriva vermutlich ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden.

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 07.45 und 15.35 Uhr. Bei der Kollision mit dem unbekannten Unfallverursacher wurde die linke Seite des Wagens von der Fahrertür bis zum hinteren Radkasten eingedellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell