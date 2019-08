Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (491/2019) Einbruchschutz - nächste kostenlose polizeiliche Beratung am 29. August 2019 in Göttingen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (mb) - Am kommenden Donnerstag (29.08.19) lädt die Polizeiinspektion Göttingen interessierte Bürgerinnen und Bürger erneut in ihre Räumlichkeiten in der Otto-Hahn-Straße 2 in Göttingen-Weende ein, sich rund um das Thema Wohnungseinbruch sowie wirksamen Einbruchschutz beraten zu lassen.

Ab 18.00 Uhr informiert Einbruchschutzexperte Marko Otte vom Präventionsteam der PI Göttingen in der Veranstaltung über aktuelle Tatbegehungsweisen und gibt viele hilfreiche Tipps, wie man sich wirksam vor Einbrüchen ins traute Heim schützen kann. Der Beauftragte für Kriminalprävention zeigt ausgewählte Schaustücke und hält vielfältiges themenbezogenes Informationsmaterial bereit.

Die Beratungen sind selbstverständlich neutral und kostenlos. Kommen Sie vorbei - Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Voranmeldungen sind nicht erforderlich, Rückfragen sind unter Telefon 0551/491-2306 beim Präventionsteam Ihrer Göttinger Polizei möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

