Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (488/2019) 150 Stroh- und 60 Silageballen brennen auf Lagerplatz in Adelebsen - Ursache noch unklar

Göttingen (ots)

Adelebsen, Offenser Straße Sonntag, 25. August 2019, gegen 02.45 Uhr

ADELEBSEN (jk) - Auf einem Lagerplatz in Adelebsen (Landkreis Göttingen) sind Sonntagnacht (25.08.19) gegen 02.45 Uhr insgesamt 150 Stroh- und 60 Silageballen in Brand geraten. Die Rundballen waren in Doppelreihe gestapelt. Menschen wurden nicht verletzt.

Auch ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Pferdeanhänger fiel den Flammen zum Opfer. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf eine benachbarte Scheune mit Tierbestand verhindern. 50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Adelebsen, Barterode und Lödingsen waren im Einsatz.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf rund 18.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

