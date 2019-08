Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (486/2019) Göttinger Entenrennen 2019: Spezialente "Athena" bahnt sich für die Polizei Göttingen den Weg ins Ziel!

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Die Entscheidung ist soeben gefallen: "Athena" ist der Name der Spezialente, die beim morgigen Göttinger Entenrennen für die Polizeiinspektion Göttingen an den Start geht (siehe unsere Pressemitteilung Nr. 483 vom 22.08.19). Zusammen mit ihm sind seit Donnerstag (22.08.19) eine Vielzahl schöner und kreativer Namensvorschläge auf unserem Twitter-Account eingegangen. Am Freitag folgte die Qual der Wahl. Letztendlich war es der Name "Athena", der die AG "Super-Duck" überzeugte.

Allen Einsendenden sagen wir an dieser Stelle von Herzen "Danke"!

Warum "Athena"?

Der Name "Athena" kommt aus dem Griechischen (https://de.wikipedia.org/wiki/Athene) und verbindet ihn so mit dem Ursprung des Wortes "Polizei" (https://de.wikipedia.org/wiki/Polizei). Unabhängig von dieser kleinen Gemeinsamkeit, spielte aber auch die tiefere Bedeutung des Namens bei der Entscheidung eine wichtige Rolle. Nichts wollte man dem Zufall überlassen.

"Athena" gilt u. a. als Göttin der Weisheit und der Strategie. Eigenschaften, auf die wir beim Entenrennen nun wirklich nicht verzichten können. Und: Göttin "Athena" ging niemals eine Liebesbeziehung ein! Auch in diesem Punkt wollten wir absolut sichergehen. Nur zu bildhaft und schmerzlich erinnern wir uns noch heute an unseren Erpel Gustav, der 2016 nur als Vorletzter durchs Ziel ging, weil er kurz nach dem Start mit einer pinkfarbenen Schönheit angebändelt hatte. Sie entschied schließlich den Wettkampf schließlich für sich und siegte. Gustavs kleines Herz knabbert noch heute daran. Seitdem geht er auf eigenen Wunsch bei keinen Entenrennen mehr an den Start.

Wann bahnt sich "Athena" den Weg durchs Wasser?

Wer den großen Auftritt von "Athena" nicht verpassen möchte, sollte sich Samstagnachmittag (24.08.19) pünktlich um 13.20 Uhr am "Entenrennen-Start" am Leinekanal in der Goetheallee einfinden.

Bereits ab 11.00 Uhr kann man sie und die drei anderen Göttinger PolEnten der Vorjahre am tiefenentspannten Stand der "Polizei Göttingen" bewundern.

