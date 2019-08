Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (483/2019) "Schluss mit lustig!" - Polizei Göttingen will's nochmal wissen und geht beim Entenrennen mit "Spezialente" an den Start, Name gesucht!

Göttingen (ots)

Göttingen, Leinekanal Samstag, 24. August 2018, 13.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Sie haben ihre ganze Kraft fürs Land Niedersachsen und die Polizei Göttingen gegeben und sind doch jedes Mal kläglich gescheitert: Unsere PolEnten der Jahre 2016, 2017 und 2018 Gustav, Pistoria sowie Duckmar & Bootsmann.

Die drei Niederlagen in Folge sind weder spur- noch folgenlos an allen Beteiligten vorübergegangen. Urlaub gestrichen, Dienstfreisperre, vier Wochen Nachtdienst am Stück usw. Das "Entenrennen" wurde zur Chefsache.

Sofort nach dem dritten Fiasko 2018 richtete die Inspektionsleitung die spezielle Arbeitsgruppe (AG) "Super-Duck" ein. Hier wurde lange gegrübelt und schließlich erkannt, dass es für die Bewältigung dieser ganz besonderen Herausforderung eine ganz besondere Ente mit ganz besonderer Qualifizierung erfordert. Auf der Suche nach ihr sichteten die AG-Mitglieder monatelang eine Vielzahl an Personalakten und durchforsteten sämtliche Dienstzweige, Kommissariate und sonstigen Enteneinheiten im gesamten Inspektionsbereich.

Kurz vor Toresschluss bekam letzte Woche eine sportlich-dynamische Kommissarin (Foto) aus der Göttinger Einsatzentenhundertschaft (22. EEH) im Rahmen eines Auswahltrainings auf dem Kiessee den Zuschlag. Ihre enorme Fitness in Kombination mit einer Spezialausbildung für größere Enten-Einsätze lässt eine gute Platzierung wieder in greifbare Nähe rücken. Sie trägt während des Rennens übrigens eine Bodycam, also immer fair bleiben und nicht drängeln!

Der Startschuss für den historischen Moment fällt am kommenden Samstag (24.08.19) um 13.20 Uhr am Leinekanal in der Goetheallee.

Wie unsere geschnäbelte Kollegin heißen soll, steht jedoch auch zwei Tage vor dem entscheidenden Wettkampf noch nicht fest.

Deshalb bitten wir auf diesem Wege wieder um eifrige Mithilfe bei der Suche nach einem passenden Namen für unsere "Spezialente". Vorschläge nehmen wir bis Freitagmittag (23.08.19) auf unserem Twitter-Account unter https://twitter.com/polizei_goe entgegen.

Alle Infos zum 17. Göttinger Entenrennen gibt's außerdem unter www.goettinger-entenrennen.de

