Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (482/2019) Einbruch in Einfamilienhaus in Oberode - Täter kamen durch die Terrassentür, Beute unbekannt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Oberode, Lampfert Zwischen dem 14. und 17. August 2019

OBERODE (jk) - Durch die aufgebrochene Terrassentür sind Unbekannte in der Zeit zwischen dem 14. und 17. August (Mittwoch bis Samstag) in ein Einfamilienhaus in Oberode (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Im Innern öffneten und durchsuchten die Täter diverse Behältnisse. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen zurzeit noch nicht vor.

Anwohner oder sonstige Zeugen, die innerhalb des genannten Tatzeitraums verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Straße "Lampfert" beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

