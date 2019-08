Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (481/2019) Feuer in Werkstattanbau in der Groner Landstraße - Sachschaden gering, genaue Ursache noch unklar

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Landstraße Dienstag, 20. August 2019, gegen 22.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einem Werkstattanbau auf einem Hinterhof an der Groner Landstraße ist Dienstagabend (20.08.19) ein kleines Feuer ausgebrochen. Es entstand geringer Sachschaden. Schäden am Gebäude bleiben aus.

Anwohner wurden gegen 22.00 Uhr auf den aufsteigenden Rauch aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Sechs Bewohner eines angrenzenden Zweifamilienwohnhauses mussten vorsorglich vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Sie konnten wenig später zurückkehren.

Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.

Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. 25 Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Grone waren im Einsatz.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen durch das 1. Fachkommissariat dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der 0551/491-2115 entgegengenommen.

