POL-GÖ: (478/2019) Präventionsaktion "Göttinger Senioren machen mobil - sicher ans Ziel!" - Einladung zur nächsten Veranstaltung am 21. August 2019 in die Polizeiinspektion Göttingen

GÖTTINGEN (ja/jk) Mobilität - insbesondere im Alter - ist ein besonderes Stück Lebensqualität! Diese müssen wir uns bewahren, jedoch mit der Prämisse, dass die Sicherheit im Straßenverkehr oberstes Gebot hat.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Göttingen war 2018 in der Altersgruppe der über 65-Jährigen bei der Anzahl der verletzten und getöteten Verkehrsteilnehmer ein deutlicher Rückgang von 183 auf 156 zu verzeichnen.

In enger Kooperation mit der Verkehrswacht Göttingen e. V. will die PI Göttingen - wie in der Pressekonferenz zur Verkehrsunfallstatistik 2018 am 26.03.2019 mitgeteilt - die bereits stattfindenden Präventionsmaßnahmen intensivieren, um die positive Entwicklung des Unfallgeschehens zu stärken.

In Anbetracht des demografischen Wandels wird die Anzahl der Verkehrsteilnehmer über 65 Jahre weiter zunehmen und dementsprechend auch deren Beteiligung am Unfallgeschehen.

Einen zentralen "Baustein" der Verkehrsunfallprävention bildet dabei die zielgruppenorientierte Präventionsveranstaltung "Göttinger Senioren machen mobil - sicher ans Ziel!"

Die nächste kostenlose Veranstaltung ihrer Art findet am

Mittwoch, d. 21. August 2019, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Göttingen, Otto-Hahn-Straße 2, 37077 Göttingen,

statt.

Hierzu laden die Veranstalter Menschen der "Generation 65 +", deren Angehörige, andere interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Medienvertreter recht herzlich ein.

Was steht auf dem Programm?

Eine Ärztin, ein Jurist, ein Fahrsicherheitstrainer der Verkehrswacht Göttingen und der Verkehrssicherheitsberater der PI Göttingen geben Tipps - zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr, - zur Verhinderung einer medikamentenbeeinflussten Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit, - zum richtigen Verhalten am Unfallort, - zu sinnvollen Fahrassistenten, - zur richtigen Sitzposition und Spiegeleinstellung. - für das persönliche Fahrtraining

Ferner erhalten die Besucher*innen für Ihr persönliches Fahrtraining ein Angebot Verkehrswacht Göttingen e.V.!

Ziel ist es, dass die Angehörigen der "Generation 65 +" sicher und möglichst lange die eigene Mobilität - insbesondere als Autofahrer - genießen können!

Sind Sie neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Ihre Teilnahme!

Die Veranstalter wären für eine wohlwollende Bewerbung der Präventionsaktion dankbar!

Für weitere Fragen zur Veranstaltung steht Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der PI Göttingen, Telefon 0551/491-2308, gern zur Verfügung.

