Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit fünf verletzten Personen

Salzkotten (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall bei Salzkotten wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Ein 72-jähriger Mann war mit seinem Honda, an dem sich ein Anhänger befand, auf der Straße Dreckburg unterwegs. Als er nach links auf die Paderborner Straße in Richtung Geseke abbiegen wollte, übersah er ein Auto, das in Fahrtrichtung zur B 1 unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen und wurden in die Leitplanke geschleudert. Der Fahrer des Hondas und die 70-jährige Beifahrerin mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die drei Insassen, darunter ein Baby, die sich im zweiten verunfallten Fahrzeug befunden hatten, wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen war die Paderborner Straße in Fahrtrichtung zur B 1 ab dem Kreisel Dr.-Krismann Straße/Paderborner Straße/An der Burg für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

