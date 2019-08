Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (475/2019) Feuer in Bovenden - Sperrmüllhaufen bei Kindertagesstätte gerät aus unbekannter Ursache in Brand

Göttingen (ots)

Bovenden, Rathausplatz Dienstag, 13. August 2019, gegen 19.15 Uhr

BOVENDEN (jk) - In der Garageneinfahrt einer Kindertagesstätte in Bovenden (Landkreis Göttingen) hat am Dienstagabend (13.08.19) gegen 19.15 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Haufen Sperrmüll gebrannt. Die Flammen griffen in der Folge auf die angrenzende Böschung über. Auch das Dach eines Garagenanbaus wurde beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt nach vorläufigen Schätzungen rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen wollen kurz zuvor spielende Kinder in der Nähe der späteren Brandstelle beobachtet haben. Ob ein Zusammenhang mit dem Ausbruch des Feuers besteht, ist noch unbekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Freiwillige Feuerwehr Bovenden war mit 14 Kameraden im Löscheinsatz.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell