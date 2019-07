Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad-Wildbad - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

Ein noch bislang Unbekannter beschädigte am Dienstag zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr eine Betonsäule eines Wohnhauses in der Hintere Gasse in Bad Wildbad. Durch die Beschädigung an dem Pfeiler bildeten sich Risse im Boden sowie in der Decke eines Balkons. Laut Angaben einer Hausbewohnerin könnte es sich bei dem Verursacher um einen Lkw gehandelt haben. Der angerichtete Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Bad-Wildbad ist nun auf der Suche nach Zeugen die Hinweise auf den Verursacher unter der Telefonnummer 07081-93900 entgegen nehmen.

