POL-OS: Badbergen - Einbruch in Vereinsheim

Badbergen (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen suchten Unbekannte die Schützenhalle an der B68 auf und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. Schränke und Schubläden wurden geöffnet und durchsucht, entwendet wurden Sanitärartikel. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Quakenbrück, 05431 90330.

