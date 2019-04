Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Holzminden, Pipping 5 Müllcontainerbrand schnell gelöscht

Holzminden (ots)

Gegen 23.00 h wird der Kooperativen Rettungsleitstelle in Hameln über Notruf ein Brand auf dem Grundstück des Albert-Schweitzer-Therapeutikum in Holzminden gemeldet. Dort sollen Müllcontainer in Brand geraten sein.

Beim Eintreffen der Polizei steht der dortige, die Müllcontainer umschließende Bretterverschlag, sowie drei Container selbst bereits voll in Brand. Diese können jedoch durch die kurz darauf eintreffende Feuerwehr schnell gelöscht werden. Auf Grund der Entfernung zum Hauptgebäude des Albert-Schweitzer-Therapeutikums bestand zu keiner Zeit eine Gefahr des Übergreifens der Flammen.

Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit noch nicht vor; die Ermittlungen dauern an. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand bzw. einen möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Holzminden unter 05531 / 9580 in Verbindung zu setzen.

