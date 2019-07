Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Motorrad gestohlen

Ankum (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Samstagmorgen zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr das vor einer Garagenzufahrt in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellte Motorrad der Marke Kawasaki ZX 750. Das Fahrzeug ist schwarz und hat das Kennzeichen OS-QW 62. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Krades bitte an die Polizei in Bersenbrück, 05439 9690.

