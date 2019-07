Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Elsfeth lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Sonntag, 07. Juli 2019, 16:10 Uhr, ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth.

Der 30-jährige Mann aus dem Landkreis Ammerland befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Nordermoorer Damm in Richtung Nordermoor. An der Kreuzung zur Straße Heiddeich missachtete er die Vorfahrt eines 21-jährigen Mannes aus Elsfleth, der mit seinem Audi in Richtung B211 fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und der linken Seite des Pkws, durch den der Radfahrer auf die Motorhaube geschleudert wurde.

Durch den Aufprall zog sich der 30-Jährige lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Zunächst wurde der Mann von Ersthelfern betreut, dann von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und schließlich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die entstandenen Sachschäden wurden auf ungefähr 3.000 Euro geschätzt.

