POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus im Huntewinkel in Wardenburg eingebrochen.

In der Zeit von Freitag, 05. Juli 2019, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 07. Juli 2019, 14:20 Uhr, hebelten sie ein Fenster des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Ob sie an Wertgegenstände gelangen konnten, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (800118).

