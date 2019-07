Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 93-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Meppen (ots)

Gestern Morgen ist es im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 402/Römerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 93-jährige Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 09:10 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Lkw die B 402 in Richtung Meppen und missachtete im Kreuzungsbereich zur Römerstraße offensichtlich das Rotlicht. Im weiteren Verlauf kam es dann zum Zusammenstoß mit der Pkw-Fahrerin, welche zeitgleich die Kreuzung in Richtung Apeldorn überquerte. Die Frau aus Meppen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell