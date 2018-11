POL-MA: Ladenburg: Unbekannte gehen bei Einbruch in Firmengebäude leer aus - Zeugen gesucht!

Ladenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter suchten in der Zeit von Dienstag, 17:15 Uhr bis Mittwoch, 6:45 Uhr, das Gebäude einer Fachfirma für Baustoffe in der Boveristraße heim. Durch Aufhebeln einer Glasschiebetür gelangten die Unbekannten in das Firmengebäude und machen sich im Eingangsbereich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen. Über dieses gelangten sie in den Verkaufsraum, entwendeten jedoch nichts. Sie begaben sich wieder nach draußen und hebelten im Hof ein Metalltor auf, welches zum Treppenhaus des Gebäudes führte. Nachdem sie hier vergeblich versucht hatten, zwei Türen aufzubrechen, waren sie ohne Beute geflüchtet. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 3.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

