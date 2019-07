Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Zwei PKW stoßen frontal zusammen

Neubörger (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Neubörger mit seinem PKW die L62 aus Richtung B401 kommend in Richtung Börger. In einer Linkskurve geriet er aus nicht bekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 25-jährigen aus Rhauderfehn. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall schwer verletz. An den PKW´s entstand Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 23000 Euro. / eot

