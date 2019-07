Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - PKW kommt von der Fahrbahn ab

Uelsen (ots)

Am Samstag, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Niederländer mit seinem PKW und weiteren drei Insassen (21, 24, 59 Jahre) die L 43 von Uelsen in Richtung Itterbeck. In Höhe der Zufahrt Zum Forsthaus 1 kam der 22-jährige auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und dann nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kam der PKW, nachdem es sich auf der Fahrbahn gedreht hatte, im rechten Seitenraum inmitten von Bäumen und Sträuchern zum Stillstand. Drei Insassen wurden leicht und ein Insasse schwer verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. / eot

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell