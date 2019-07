Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gölenkamp - Brand eines Einfamilienhauses

Gölenkamp (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Einfamilienhaus im Sandgrubenweg in Brand. Eine Gefährdung nebenstehender Gebäude wird durch das Einschreiten der Feuerwehren der Samtgemeinde Uelsen unterbunden. Personen befinden sich nicht in dem brandbetroffenen Gebäude. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern noch an. /eot

