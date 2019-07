Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Rollerfahrerin schwer verletzt

Surwold (ots)

Ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus Weener befuhr am Samstag gegen 18:15 Uhr die B 401 in Surwold in Richtung Oldenburg. Eine 21-jährige Rollerfahrerin aus Bochum befuhr ebenfalls die B 401 und befand sich vor dem 47-jährigen aus Wenner.In Höhe der Kreuzung Im Eichengrund/ B401 beabsichtigte die Rollerfahrerin nach links abzubiegen. Während des Abbiegevorganges überholte der PKW-Fahrer den Roller und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Rollerfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. / eot

