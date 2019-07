Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrolle des Durchfahrtsverbots an den Wirtschaftswegen

Grünstadt-Berg/Mertesheim (ots)

Am Freitag, den 05.07.2019 wurde wegen der Dauerbaustelle in Grünstadt-Asselheim das Durchfahrtsverbot des Wirtschaftsweges zwischen Ebertsheim und Grünstadt-Berg in der Zeit von 10.45 Uhr - 11.15 Uhr kontrolliert. Es konnten 3 Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die das Durchfahrtsverbot missachteten und nicht die vorgeschriebene Umleitung über die B271 befuhren. Die Verkehrsteilnehmer wurden mit einem Verwarnungsgeld verwarnt.

Es werden auch weiterhin in regelmäßigen Abständen Durchfahrtskontrollen an den Wirtschaftswegen durchgeführt! (.sw)

