Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beschädigter Weinbergschlepper entwendet

Niederkirchen/Haßloch (ots)

Nicht schlecht staunte am Morgen des 06.07.19 ein Winzer aus dem pfälzischen Niederkirchen. Trotz fehlenden Vorderrades gelang es den Dunkelmännern, das nicht fahrbereite Gefährt im Feld zu stehlen. Zum Abtransport dürfte ein entsprechendes Abschleppfahrzeug nötig gewesen sein. Der Geschädigte Winzer teilte den Beamten ergänzend mit, dass ebenfalls unbekannte die Radmuttern am Schlepper lösten, welches zu dem Schaden am Schlepper geführt hätte. In beiden Fällen werden Hinweise an die zuständige Polizei erbeten.

