Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Verkehrszeichen und Haustür

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Zwei Verkehrszeichen ("Vorfahrt achten" und "Zone 30"), die an der Einmündung Linderner Bahn / Am Ringofen standen, wurden am 23. Februar (Samstag) durch unbekannte Täter beschädigt. Die Schilder wurden umgebogen, so dass sie über den Gehweg, bis auf die Fahrbahn der Straße Am Ringofen reichten. Eines der Schilder war durch unbekannte Personen offenbar wieder aufgerichtet worden. Ein Anwohner informierte die Polizei gegen 21 Uhr über den Vorfall, nachdem er mit seinem Pkw beinahe gegen das andere Schild gefahren war. Zum selben Zeitpunkt wurde auch die Beschädigung einer Haustür in der Straße Am Ringofen festgestellt. Die Bewohner hörten gegen 21 Uhr einen Knall und stellten dann die Beschädigung an der Glaseinfassung der Tür fest. Diese war offenbar durch einen Stein verursacht worden. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, wird nun ermittelt. Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell