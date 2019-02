POL-HS: Polizeibericht vom 24.02.2019

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Erkelenz - Einbruch

Am 23.02.2019, 16:40 Uhr, brachen zwei männliche Täter in ein freistehendes, jedoch derzeit unbewohntes Einfamilienhaus an der Nordpromenade ein. Dabei wurden sie von einer Zeugin beobachtet und angesprochen. Daraufhin ergriffen beide Täter die Flucht in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: 1. ca. 170cm; schlanke Statur; dunkle Haare; trug eine dünne Jacke sowie eine bunte Kappe 2. ca. 170cm; sehr schmale Statur; hellbraune Haare; trug vermutlich zwei Kapuzenjacken übereinander (Farbe der äußeren Jacke: dkl.-grau / der inneren Jacke: hellgrau)

Geilenkirchen - Einbruch

Unbekannte Täter gelangten im Tatzeitraum 16.02.2019, 10:30 Uhr bis 23.02.2019, 12:00 Uhr, gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Corneliusstraße. Sämtliche Schränke/Behältnisse im Haus wurden geöffnet - über erlangtes Stehlgut ist derzeit noch nichts bekannt.

Wassenberg - Einbruch

In der Zeit 22.02.2019, 17:00 Uhr - 23.02.2019, 10:30 Uhr, drangen Einbrecher in ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Straße "Am Justusberg" ein. Sie ließen u.a. Bargeld mitgehen.

Kreisgebiet - Kfz.-Aufbrüche

Auf einem Abstellplatz an der Heerstraße in Hückelhoven sind in der Zeit 25.01.2019, 10:00 Uhr - 23.02.2019, 17:20 Uhr, zwei Wohnwagen sowie ein Wohnmobil aufgebrochen worden. Es liegen derzeit noch keine Angaben über eventuelles Diebesgut vor.

In der Nacht zum 23.02.2019 suchten bislang unbekannte Täter eine Tiefgarage an der Beggendorfer Straße in Übach-Palenberg auf. Dort durchsuchten sie insgesamt vier nicht verschlossene Pkw und entwendeten ein mobiles Navigationsgerät, mehrere Handsender sowie diverse Schlüssel.

