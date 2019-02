Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 54 vom 22. Februar 2019

Kreis Heinsberg (ots)

Geilenkirchen, Einbruch

In der Zeit von Do., 21.02.2019, 08:00 Uhr bis Fr., 22.02.2019, 16:30 Uhr drangen Unbekannte nach Aufhebeln einer terrassentüre in ein Reihenhaus in der Flandernstraße ein und entwendeten mehrere Armbanduhren.

Selfkant-Höngen, Diebstahl eines Anhängers

Von einem Lagerplatz an der Westerholzer Straße entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen Mi., 20.02.2019, 17:00 Uhr und Fr., 22.02.2019, 09:55 Uhr einen Kfz-Anhänger mit einem Minibagger.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell