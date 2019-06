Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Grills und Gartenzwerge geklaut

Lüdenscheid (ots)

Ein Unbekannter hat Grills und Gartenzwerge von einem Grundstück Am Ramberg geklaut. Der Besitzer hatte am Montagabend im Garten eines Mehrfamilienhauses gegrillt, die zwei Grills mit der heißen Asche dann abends aber nur in eine Ecke gestellt. Am nächsten Mittag bemerkte er das Fehlen der Geräte samt der Roste. Nur die ausgeglühte Holzkohle lag noch auf dem Boden. Mit denen zusammen muss der unbekannte Täter auch noch zwei Gartenzwerge gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.

