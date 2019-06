Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vierjähriges Kind stürzt aus Fenster

Iserlohn (ots)

Am Dienstagabend ist am Adlerweg in Iserlohn ein vierjähriges Kind aus einem Fenster gefallen. Gegen 19.30 Uhr stürzte der Junge aus unbekannter Ursache aus dem Erdgeschoss-Fenster etwa 2,50 Meter tief in einen Kellerabgang. Die Mutter hielt sich offenbar gerade draußen auf, hörte die Schreie und wollte zu ihrem Kind rennen. Weil sie barfuß lief, rutschte sie aus und verletzte sich ebenfalls. Mutter und Sohn wurden von Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Ein zunächst alarmierter Rettungshubschrauber nahm keinen Patienten auf.

