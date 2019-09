Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190926 - 1013 Frankfurt - Westend: Schwerer Verkehrsunfall - Radfahrer tödlich verletzt

Frankfurt (ots)

(ker) In der vergangenen Nacht kam es im Kreuzungsbereich der Taunusanlage / Junghofstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Gegen 00:20 Uhr befuhr ein 57-jähriger Radfahrer die Junghofstraße aus Richtung der Neue Mainzer Straße kommend in Richtung der Taunusanlage. Im dortigen Kreuzungsbereich wurde der Radfahrer von einem Audi A5, welcher die Taunusanlage aus Richtung Reuterweg kommend befuhr, erfasst. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen der Radfahrer laut Zeugen mehrere Meter hoch und weit geschleudert wurde. Der 57-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 31-jährige Fahrzeugführer erlitt einen Schock. Laut Zeugenaussagen vor Ort soll der Audi mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit über die bereits für ihn Rot zeigende Ampel gefahren sein. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Taunusanlage im betroffenen Bereich bis 05:15 Uhr gesperrt.

Der genaue Unfallhergang sowie die genaue Ursache sind Gegenstand der Ermittlungen. Ein Unfallsachverständiger wurde hinzugezogen.

