Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Traurige Gewissheit - Vermisste Anja Z. tot aufgefunden

Wismar (ots)

Die seit dem 06. September 2019 vermisste Anja Z. aus Bad Kleinen ist tot. Sie wurde am gestrigen Tage leblos in einer Gartenlaube in Bad Kleinen aufgefunden. Ermittlungen der Kriminalpolizei Wismar ergaben, dass es sich bei der Verstorbenen zweifelsfrei um die vermisste Frau handelt. Die Untersuchung ergab bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit eingestellt und es wird um die Löschung der veröffentlichten Fotos gebeten.

