Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in der PI Wismar

Wismar (ots)

Das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf führte gestern eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L 01 zwischen Schönberg und Dassow durch. Insgesamt maßen sie dort in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr die Geschwindigkeiten von 858 Kraftfahrzeugen. 151 davon waren bei erlaubten 60 km/h zu schnell unterwegs. 137 Fahrer müssen nun mit einem Verwarn- und 14 mit einem Bußgeld rechnen. Am eiligsten hatte es ein Kraftfahrer mit 108 km/h. Ihn erwartet zudem ein einmonatiges Fahrverbot und ein Punkt in Flensburg.

Das Polizeihauptrevier Wismar kontrollierte gestern Morgen Radfahrer im Rahmen der themenorientierten Verkehrskontrollen des Monats September mit dem Schwerpunkt "Zweiradfahrer". Überprüft wurden 27 Radler. Dabei ging es insbesondere um die Einhaltung der Verkehrsregeln und den technischen Zustand ihrer Räder. In zwei Fällen stellten die Beamten eine mangelhafte bzw. defekte Beleuchtung fest. In drei weiteren Fällen missachteten Radfahrer ein dortiges Verbot für den Radverkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell