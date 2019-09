Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Sachbeschädigung durch Graffiti

Wismar (ots)

In der Nacht vom 08. zum 09. September besprühten Unbekannte ein Mehrfamilienhaus in der Lübschen Straße in Wismar mit Graffiti. Das Gebäude, das zwischen dem Parkplatz Weidendamm und dem Kreisverkehr gelegenen ist, versahen die Täter mit unterschiedlichen Buchstabenfolgen auf einer Fläche von über 20 qm. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe.

Die Polizei bittet Zeugen, die relevante Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 03841/203 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell