Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verteilerkasten erneut beschädigt

Landau (ots)

Bereits am 12.07.2019, wir berichteten, wurde in der Charles-De-Gaulle-Straße ein Verteilerkasten umgeworfen und dieser dadurch stark beschädigt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde dieser erneut durch bislang unbekannte Täter umgeworfen, der Sachschaden beläuft sich auf 500EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

