Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Verkehrsunfallflucht

Edesheim

Als die Fahrzeughalterin am 19.07.2019 gegen 11:30 Uhr an ihren PKW herantrat, musste diese einen größeren Schaden an der Fahrerseite feststellen. Ihr Fahrzeug hatte die Dame am Tag zuvor vor ihrem Anwesen in der Luitpoldstraße in Edesheim abgestellt. Der Unfallverursacher welcher vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtenden Pkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323-9550 in Verbindung zu setzten.

