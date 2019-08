Kreispolizeibehörde Herford

(kup) Am Dienstag (6.8.), um 15:40 Uhr, fuhr ein 53-Jähriger aus Bielefeld auf dem Helliger Weg in Richtung Spenge Industriegebiet. Gleichzeitig fuhr eine 34-Jährige Frau aus Spenge auf der Jellinghausstraße in Richtung Helliger Weg. An der Kreuzung nahm der Fahrer eines schwarzen Golf Variant der Frau die Vorfahrt. Die beiden PKW stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der schwarze VW Fox und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich und wurde mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 6.500 Euro.

