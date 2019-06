Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in Forensischer Klinik der LVR, 2 verletzte Personen

Bild-Infos

Download

Essen Rüttenscheid, Krawehlstraße, 23.06.2019, 17:01 Uhr (ots)

Am Sonntag dem 23.06.2019 wurde die Feuerwehr Essen um 17.01 Uhr zu einem Brandmeldereinsatz zur Forensischen Klinik der LVR in die Krawehlstraße alarmiert. Noch während die ersten Einsatzkräfte auf der Anfahrt waren, wurde durch Mitarbeiter telefonisch der Brand in einem Zimmer im dritten OG. bestätigt. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der betroffene Bereich bereits vorbildlich durch die Mitarbeiter der Klinik evakuiert. Fünf Personen, die Patientin sowie vier Mitarbeiter (innen), wurden durch eine Notärztin untersucht, da sie Rauch eingeatmet hatten. Die Patientin und ein Mitarbeiter wurden zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. In dem Patientenzimmer brannte eine Matratze, die durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Zur Entrauchung kamen zwei Drucklüfter zum Einsatz. Das Patientenzimmer ist nach dem Brand unbewohnbar, die betroffene Station muss vor einer erneuten Inbetriebnahme gereinigt werden. Die Berufsfeuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort und wurde bei diesem Einsatz durch die Freiwilligen Feuerwehren Margarethenhöhe und Werden unterstützt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

[J.Wac/T.H/SKE]

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Essen

Sascha Keil

Telefon: 0201/12-39

Fax: 0201/228233

E-Mail: sascha.keil@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell