FW-E: Höhenrettungsübung der Feuerwehr am Baukran

Essen-Stadtkern; 15.06.2017; 09:00 Uhr (ots)

Üben für den Ernstfall war gestern das Motto der Einsatzkräfte der Speziellen Rettung aus Höhen und Tiefen, umgangssprachlich besser bekannt als Höhenrettung, der Feuerwehr Essen. Zu diesem Zweck fanden sie sich, zusammen mit Vertretern der Firma Implenia, an einem Baukran auf der Baustelle zum neuen Premier Inn Hotel an der Nordseite des Hauptbahnhofes ein. Es galt eine Rettung eines erkrankten Kranführers, in diesem Fall dargestellt durch eine höhenfeste Mitarbeiterin der Firma Implenia, zu simulieren. Es wurde angenommen, dass die Kranführerin eine Herzschwäche erlitt und aus diesem Grund nicht mehr in der Lage war, den Weg vom Kran herunter alleine anzutreten. Da die Drehleitern der Feuerwehr lediglich über Rettungshöhen von 30 Metern verfügen und es sich bei dem Baukran um ein gut 60 Meter hohes Objekt handelt, mussten die speziell ausgebildeten Feuerwehrkräfte die Rettung mittels Abseilverfahren durchführen. Zur Rettung der Patientin begaben sich die Höhenretter mit Rettungsrucksack zur Erstversorgung und entsprechendem technischen Gerät auf die Spitze des Krans und seilten die Kranführerin nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung in Begleitung eines Retters zum sicheren Boden ab, um sie dort dem Regelrettungsdienst zu übergeben. Die Übung war gegen 13:00 Uhr beendet. (DJ/SK)

