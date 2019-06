Feuerwehr Essen

FW-E: Zimmerbrand - keine verletzten Personen - zwei tote Katzen

Bild-Infos

Download

Essen-Altenessen-Süd, Gladbecker Straße, 13.06.2019, 12:14 Uhr (ots)

Gegen 12:15 Uhr erreichte die Feuerwehr Essen ein Notruf aus der Gladbecker Straße. Der Anrufer meldete ein Feuer in einer Wohnung im dritten Obergeschoß. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte war der Treppenraum in weiten Teilen stark verraucht und aus einem Fenster drang Brandrauch. Sofort ging ein Trupp zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ins dritte OG vor und ein zweiter Trupp durchsuchte den gesamten Treppenraum. Zeitgleich wurde die Drehleiter vor der betroffenen Wohnung in Stellung gebracht. In der Wohnung brannte Mobiliar; der Mieter war glücklicherweise nicht anwesend. Zwei Katzen konnten leider nur noch tot geborgen werden. Der Brand konnte schnell mit einem Rohr gelöscht werden. Während der Löscharbeiten kamen insgesamt sechs Pressluftatmer zum Einsatz. Nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsarbeiten wurden die benachbarten Wohnungen begangen und auf Schadstoffe kontrolliert. Außer der betroffenen Wohnung konnten alle anderen Wohnungen wieder genutzt werden. Die Kripo übernahm die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache. (md)

