POL-HF: Fahndung nach einem Tankstellen-Räuber Wer kennt diese Person? - Bitte kreisweit veröffentlichen -

kreisweit (ots)

(kup) Bereits am 22.4. überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in Kirchlengern. Der Räuber bedrohte die Kassierein mit einem Messer und verlangte Bargeld sowie Zigaretten. Im Rahmen der Tathandlungen, nahm der Täter Zigaretten und stopfte diese in seinen Rucksack und floh. Die Überwachungskamera der Tankstelle zeichnete ein Foto des Täters auf. Die anliegenden Bilder der dringend tatverdächtigen Person sind per Beschluss durch das Amtsgericht Bielefeld für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Polizei fragt: Wer kennt die Personen oder kann Hinweise zu dem dringend Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

Bisherige Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4251704

Bildmaterial abrufbar : https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kirchlengern-raub

