Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: KFZ-Diebstahl - Unbekannte entwenden Porsche Cayenne

Herford (ots)

(kup) Am Sonntag (04.08.), in der Zeit zwischen 1:00 Uhr und 9:50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Porsche Cayenne an der Bielefelder Straße. Der 54-Jährige Besitzer hatte seinen Wagen mit dem Kennzeichen HF-PD 44 auf einem Parkplatz abgestellt. Als seine 37-jährige Ehefrau ihn am Morgen fahren wollte, war er verschwunden. Der Wert des Porsche wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Herford (Tel.05221-8880) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell