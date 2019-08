Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zaun beschädigt- Wer hat was gesehen

Kirchlengern (ots)

(sls) In der Freitagnacht (02.08.) beschädigten unbekannte Täter am Heenfeld einen Grundstückzaun. Der Zaun befindet sich direkt zur Straßenseite. Der Geschädigte habe gegen 02:50 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen. Als er dann sein Grundstück kontrollierte, bemerkte er, dass ein großes Element seines Zaunes vermutlich eingetreten wurde. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 400 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Herford (05221-8880) in Verbindung zu setzen.

